Chavez Venezuela'ya geri döndü

Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez, kanser tedavisi gördüğü Küba'dan ülkesine döndü.

58 yaşındaki Chavez, Twitter'dan Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve eski Küba lideri Fidel Castro'ya teşekkür etti.

Chavez, gösterdikleri destek için Venezuela halkına da teşekkür etti ve tedavisinin ülkesinde devam edeceğini söyledi.

14 yıldan beri cumhurbaşkanı olan Chavez, Ekim 2012'de altı yıllığına yeniden bu göreve seçilmiş fakat hastalığı nedeniyle yemin töreni ertelenmişti.

11 Aralık'ta tedavi için Küba'nın başkenti Havana'ya giden Chavez, ilk 2011 ortalarında teşhis edilen kanseri için 18 ay içinde dört kez ameliyat geçirdi.

Geçen hafta Venezuela Hükümeti, Chavez'in operasyondan sonraki ilk fotoğraflarını yayımladı. Bu fotoğraflarda başında iki kızı bekleyen Chavez, gülümseyerek gazete okurken görülüyor.



Sevinç gösterileri



Chavez Venezeuala'ya dönüşünü 3,9 milyon takipçisinin olduğu Twitter'dan bir dizi mesajla duyurdu.

Hugo Chavez, fazla ayrıntı vermediği mesajlarında "Venezuela topraklarına geri geldik. Teşekkürler Tanrım. Sevgili halkıma teşekkürler. Tedavimize burada devam edeceğiz" dedi.

Chavez'in neden döndüğü ve aktif olarak görevine dönüp dönmeyeceği bilinmiyor.

Ülkeye döndüğünün açıklanmasından sonra bazı Venezuelalılar 'Komutan Chavez geri döndü", "Hepimiz Chavez'iz" sloganları atarak Bolivar meydanına yürüdü.

Chavez'in ne kanseri olduğu şimdiye kadar açıklanmadı. Daha önce Venezuala liderinin pelvis bölgesindeki tümörlerin alınması için ameliyat geçirdiği açıklanmıştı.

Hugo Chavez ışın tedavisi ve kemoterapi de görmüştü.