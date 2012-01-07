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Dünya

Chavez, 'uyuşturucu baronu'nu bakan yaptı

Chavez, ABD'nin uyuşturucu ticaretinin kilit ismi olmakla suçladığı Orgeneral Henry Rangel Silva'yı yeni savunma bakanı yaptı.

07 Ocak 2012 02:00

T24 - Chavez, ABD'nin uyuşturucu ticaretinin kilit ismi olmakla suçladığı Orgeneral Henry Rangel Silva'yı yeni savunma bakanı yaptı.
 

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez,Venezuela ordusunda stratejik operasyonlar komutanı olarak görev yapan Rangel'in, Savunma Bakanı Orgeneral Carlos Mata Figueroa'nın yerine yeni savunma bakanı olacağını belirtti.


Eski bir istihbarat şefi olan Rangel, 2012 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde muhalefetin kazanacağı bir zaferi Venezuela ordusunun kabul etmeyeceği şeklinde 2010 yılında bir gazeteye yaptığı açıklamayla Venezuela muhalefetini kızdırmıştı.


Rangel, ABD'nin 2008 Yabancı Uyuşturucu Ticareti Patronları listesinde yer alan, Chavez'in yönetim kadrosundaki dört isim arasında bulunuyor.


ABD hükümeti Rangel'in de aralarında bulunduğu bu kişileri uyuşturucu çetelerine yardım etmek ve Kolombiya'da silahlı eylemler düzenleyen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) adlı örgüte silah sağlamakla suçluyor.


Chavez ise ''devrimci asker'' olarak adlandırdığı Rangel ile yönetim kadrosunda yer alan diğer kişilere yönelik ABD tarafından yöneltilen suçlamaları reddediyor.


 

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