Chavez tedavi için Küba'ya gidecek

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Peru Devlet Başkanlığına seçilen Ollanta Humala ile görüşmesinden sonra bir açıklama yapan Chavez, Küba'ya gidebilmesinin parlamento tarafından anayasa gereği onayı için, Ulusal Meclis Başkanı Fernando Soto Rojas'e bir yazı gönderdiğini belirtti. Parlamentodan acilen onay istediğini belirten Chavez'in Küba'da ne kadar kalacağı belirsiz durumda. Muhalefet lideri Alfonso Marquina, parlamentonun Devlet Başkanı'nın talebi için bugün olağanüstü toplantıya çağrıldığını açıkladı.



Chavez, Küba'da 20 Haziran'da ameliyat olmuş ve pelvis bölgesindeki tümör alınmıştı. Chavez tümörün bir beysbol topu büyüklüğünde olduğunu belirtti ancak tam yeri hakkında bilgi vermedi.



