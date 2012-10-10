Chavez: Suriye hükümetini desteklemeyi sürdüreceğiz

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Chavez, Esed yönetimine 'meşru' değerlendirmesi yaparken muhalifleri 'terörist' olarak niteledi. Suriye hükümetini desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Venezuela'da geçen hafta sonu yapılan seçimlerde aldığı yüzde 54 oyla 14 yıllık iktidarını devam ettiren Hugo Chavez'den Suriye kriziyle ilgili bir açıklama geldi.

Suriyeli muhalifleri, 'terörist' olarak niteleyen Chavez, ülkesinin Suriye hükümetini desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Venezuela Devlet Başkanı, müttefiki Beşşar Esed'in ''Meşru'' bir hükümete liderlik ettiğini savundu.

Suriye'de yaşanan şiddeti, müttefiki Muammer Kaddafi'nin geçen yıl devrilmesine ve öldürülmesine yol açan Libya'daki savaşa benzeten Chavez, ''ABD hükümeti bu felakette en çok sorumluğu bulunan hükümetlerden biridir'' diye konuştu.



