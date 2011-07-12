-CHAVEZ, SOSYALİZMİ HIZLANDIRMA SÖZÜ VERDİ KARAKAS (A.A) - 12.07.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, sosyalizme doğru gidişatın hızlandırılacağı sözünü verdi. Küba'da kanser ameliyatı olduktan sonra ülkesine dönen Chavez, televizyonda canlı yayınlanan, üniversite öğrencilerinin katıldığı bir programa telefonla yaptığı acıklamada, muhaliflerin boşuna iktidardan ayrılacağını ummamaları gerektiğini söyledi. Chavez, Venezuelalıların beklemesi gereken tek değişimin kapitalizmden sosyalizme giden yegane yol olduğunu belirtti.