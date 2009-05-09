Chavez petrol şirketlerinin varlıklarına el konuldu

Venezuela'da, hükümet, bazı petrol hizmet şirketlerinin varlıklarına el koydu.



Enerji sektörü ve telekomünikasyon dahil bazı sektörlerde kamulaştırmaya giden Devlet Başkanı Hugo Chavez hükümeti, Chavez'in, ülkedeki petrol hizmet şirketlerinin varlıklarının devletleştirilmesine izin veren yasal düzenlemeyi imzalamasından sonra petrol zengini Maracaibo Gölü'nde faaliyet gösteren şirketlerin mallarına el koymaya başladı.



Hükümet, Maracaibo Gölü'nde, yabancı şirketlere ait yüzlerce tekneye ve diğer bazı mal varlıklarını kamulaştırdı. Chavez, el konulan bir tekneden yaptığı konuşmada, "petrol sömürüsüyle ilgili bütün bu mal varlıklarını kamulaştırmaya başladık. Bu bir devrim" dedi.



Şirketlere yeni yasaya uygun olarak el konulduğunu ifade eden Chavez, Venezuela petrol endüstrisinde kontrolün büyük bölümünü ele geçirmek için hükümetinin 60 petrol şirketini kamulaştırdığını bildirdi. Chavez, devletin yönettiği Venezuela petrol şirketi PDVSA'nın, göldeki bütün petrol hizmeti çalışmalarına el koyduğunu da ifade etti.



ABD'li, Williams Companies, hükümetin, doğuda El Furrial ve PIGAP II'de iki doğal gaz kompresör tesislerine el koyduğunu açıkladı.



Yeni yasa, Halliburton ve Schlumberger gibi dev petrol şirketlerinin mallarına el koymasını kolaylaştırıyor, ancak petrol fiyatları düştüğü için PDVSA, yaptıkları hizmetlerden dolayı petrol sektöründe çalışan şirketlere olan milyarlarca dolar borcunu ödemekte zorlanıyor. PDVSA'nın geçen yıl itibariyle petrol sektöründe hizmet veren şirketlere 8 milyar dolar borcu bulunuyor. Venezuela'da çok sayıda yabancı petrol şirketi, hükümetin kendilerine olan borçlarını ödemediği için çalışmaları durdurmuş durumda.



Chavez, şirketlerin mal varlıklarına el koymanın, PDVSA'nın üretim maliyetlerini yüzde 20 ya da 500 milyon dolar kısacağını söyledi.



PDVSA, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle, yabancı şirketlerle yapılan bazı sözleşmelerin değerinin fazla olduğunu belirtiyor. Yeni yasa ayrıca hükümete, borçlarını nakit yerine tahville ödemesini sağlıyor.



Chavez'in, 2007 yılında milyarlarca dolar tutarındaki petrol projelerini kamulaştırması, petrol devleri Exxon Mobil ve ConocoPhillips'in ülkeyi terk etmesine ve tazminat davası açmasına yol açmıştı.

