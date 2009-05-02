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Dünya

Chavez, Obama'dan sözlerini kanıtlamasını istedi

02 Mayıs 2009 10:55

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, yeni ABD Başkanı Barack Obama'nın Güney Amerika ile ilişkileri geliştirme isteğini kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Chavez, 1 Mayıs nedeniyle Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yaptığı konuşmada, Obama'nın değişim istediğini söylediğini, ancak sözler ve gülümsemeler yerine gerçekler gerektiğini belirterek, Obama'nın "Washington'un 1962'den beri Küba'ya uyguladığı ticaret ambargosuna son vermesi gerektiğini" ifade etti.

Hugo Chavez, Obama'nın Küba halkına yönelik bu uygulamayı yürürlükten kaldırmaması halinde her şeyin bir yalan olacağını kaydetti. Chavez, bu şekilde "Amerikan İmparatorluğunun canlanıp kendilerini tehdit edeceği" sözlerini de yineledi.

Eski ABD Başkanı George Bush hakkında ağır eleştirilerde bulunan Chavez, Obama'nın ocak ayında ABD başkanlığını devralmasından sonra söylemini yumuşatmıştı.

Geçen ay Amerika kıtası zirvesinde Obama ile bir araya gelen Chavez, yeni ABD Başkanı ile el sıkışmış ve kendisine Eduardo Galeano'nun "Latin Amerika'nın Kesik Damarları"nı hediye etmişti.

Bu arada, Venezuela'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Chavez karşıtları ile polis arasında çatışma çıktı. Olaylarda 20 kişi hafif yaralandı.

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