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Dünya

CHAVEZ KÜBA'DA AMELİYAT OLDU HAVANA (A.A)

11 Haziran 2011 11:15

-CHAVEZ KÜBA'DA AMELİYAT OLDU HAVANA (A.A) - 11.06.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, pelvis apsesi nedeniyle Küba'da ameliyat oldu. Venezuela Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, dün yapılan ameliyattan sonra Devlet Başkanının sağlığının iyi olduğunu, birkaç gün içinde başkent Karakas'a dönmesinin beklendiğini söyledi. Chavez, geçen ay dizinden yaralanmış bu nedenle Brezilya, Ekvator ve Küba gezilerini ertelemişti. Çarşamba günü Küba'ya gelen Venezuela lideri, Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve yakın dostu Küba'nın efsane lideri Fidel Castro ile biraraya gelmişti.

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