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Dünya

Chavez: Kola yerine meyve suyu Uvita için

Chavez, destekçilerine sağlıklı gıdalar tüketmeleri, egzersiz yapmaları, alkol ve uyuşturucudan uzak durmaları çağrısında bulundu

23 Temmuz 2012 13:08

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, halka kola gibi gazlı içecekler yerine, devletin işlettiği şirketin üretimi olan meyve suyu Uvita'yı içmeleri  çağrısında bulundu.
 
Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, seçim kampanyası konuşmasında, halkın, Venezuela ürünlerinin tüketimini artırmanın bir yolu olarak, yabancı şirketlerin ürettiği şekerli soğuk içecekler yerine, devletin işlettiği Corpozulia şirketinin ürettiği üzüm suyu ''Uvita''yı satın alması gerektiğini söyledi.

Venezuela'nın sosyalist lideri, televizyonda yayımlanan konuşmalarında sık sık destekçilerine sağlıklı gıdalar tüketmeleri, egzersiz yapmaları, alkol ve uyuşturucudan uzak durmaları çağrısında bulunuyor.

Güney Amerika ülkesi, halkın tükettiği yiyecek ve içeceklerin büyük bölümünü ithal ediyor.


'Rakibim Romney'e benziyor'


Chavez ayrıca ABD'de başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Mitt Romney ile kendisinin rakibi Henrique Capriles'in aynı gündeme sahip olduklarını söyledi.

Hem Romney hem de Capriles'in kapitalist eliti temsil ettiğini belirten Chavez, Capriles'in, Venezuelalıları, yoksulu önemsediği yalanına inandırmaya çalıştığını ve 13 yıllık iktidarına damgasını vuran sosyal programları ortadan kaldıracağını savundu. Chavez'in seçimdeki rakibi Henrique Capriles ise, bu iddiaları reddediyor.

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