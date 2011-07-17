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Dünya

CHAVEZ KEMOTERAPİ İÇİN KÜBA'YI SEÇTİ CARACAS (A.A)

17 Temmuz 2011 13:05

-CHAVEZ KEMOTERAPİ İÇİN KÜBA'YI SEÇTİ CARACAS (A.A) - 17.07.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, kanser tedavisi için Küba'ya gitti. Venezuela Parlamentosu, oy birliğiyle Chavez'in Küba'da kemoterapi görmesine onay verdikten sonra Başkan'ın bir ay önce kanser ameliyatı geçirdiği Küba'ya bu kez tedavisine devam etmek için gittiği belirtildi. Chavez'in ülkeden ayrılırken, ayrılığının kısa sürmesi temennisinde bulundu ve televizyonda yayımlanan bir kabine toplantısı sırasında, ''Şu ana kadar benim üzerimde olan bazı imza ve karar yetkilerimi Devlet Başkan Yardımcısı Elias Jaua ile Maliye Bakanı Jorge Giordani'ye devrediyorum'' dedi. Chavez'in bu sözlerinin, yetkilerinin bütçeyle ve kamulaştırmalarla ilgili kısımlarını devrettiği anlamına geldiği yorumları yapıldı.

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