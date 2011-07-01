Chavez: Kanserli tümör için ameliyat oldum

T24 - Venezuela Lideri Chavez, ameliyatın başarılı geçtiğini ve tümörün alındığını söyledi.





Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez, kanser olduğunu ve vücudundaki tümörü aldırmak üzere Küba'da ameliyat olduğunu açıkladı.



Üç hafta önce leğen kemiği apsesi nedeniyle ameliyat olmaya Küba'ya gittiği açıklanan Chavez'in günlerce kamuoyu önüne çıkmaması ve sağlığıyla ilgili net bir haber alınamaması, çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı.



Sağlık mücadelesini kazanmaya kararlı olduğunu söyleyen Venezuela lideri, "tümüyle iyileşme" yolunda olduğunu vurguladı.



Venezuelalı yetkililer Chavez'in sağlığı nedeniyle 5 Temmuz'da yapılması planlanan bir bölgesel zirveyi askıya almak zorunda kalmışlardı.





'Yeni mücadele'



BBC'nin Karakas'taki muhabiri Sarah Grainger, Chavez'in halka seslendiği son konuşmasına kıyasla çok daha zayıflamış göründüğünü ve açıklamasında ciddi bir sağlık sorunu olduğu şüphesini doğruladığının altını çizdi.



Chavez, konuşmasında "çok temel bir hata yaparak" kendisine bakmayı ihmal ettiğini de söyledi.



Kendisini ilk kez Havana'ya yaptığı bir resmi gezide, Küba devriminin öncüsü Fidel Castro'nun iyi görünmediğini söyleyerek uyardığını belirten Chavez, ameliyatın başarılı geçtiğini ve tümörün alındığını da ifade etti.



Venezuela lideri, hastalığını, "yaşamın karşımıza çıkardığı yeni bir muharebe" olarak niteledi ve kendisi için dayanışma yürüşü yapan Venezuelalılara ve diğer kardeş halklara da teşekkür etti.





Chavez konuşmasını, Castro'nun da geçmişte sık kullandığı, "Zafere kadar daima ileri! Biz kazanacağız!" sloganlarıyla bitirdi.