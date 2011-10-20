Chavez kanseri yendi

T24

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, kanser taraması yaptırdığı Küba'dan dönüşünde, kemoterapi tedavisinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.Kanser nedeniyle 4 kez kemoterapi yapılan 57 yaşındaki Chavez, son kontroller için bir kez daha Küba'ya gitmişti.Bir Katolik kutsal mekanını ziyaret etmek için La Fria'ya giden Chavez, tedavisinde, ''çok önemli bir aşamanın tamamlandığını'' belirterek, ''Yeni Chavez geri döndü. Yaşayacağız ve yaşamaya devam edeceğiz'' dedi.Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, haziran ayında Küba'da ameliyat olmuş, ardından kemoterapi tedavisi görmüştü.