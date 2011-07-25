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Dünya

CHAVEZ KANSERE RAĞMEN YİNE ADAY KARAKAS (A.A)

25 Temmuz 2011 22:30

-CHAVEZ KANSERE RAĞMEN YİNE ADAY KARAKAS (A.A) - 25.07.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, kanserle mücadele etmesine rağmen gelecek yıl yapılacak seçimde de devlet başkanlığına aday olduğunu söyledi. Hükümet yanlısı Correo del Orinoco gazetesinin mülakatında Chavez, başkanlıktan çekilmeyi bir an bile aklından geçirmediğini, fiziksel gerekçeler görevden ayrılmasını gerektirirse bunu yapacağını ancak aday olmayı eskisinden daha çok istediğini belirterek, "2031'e ulaşma azmindeyim" diye konuştu. 1999'dan beri Venezuela'nın başında bulunan solcu Devlet Başkanı Chavez, 6 yıl daha bu görevini sürdürmek istiyor. Chavez daha önce yaptığı açıklamalarda da 2021, hatta 2031'e kadar seçimleri kazanma ümidini dile getirmişti. Kanser olduğunu açıklayan Chavez, geçen hafta kemoterapi tedavisinin ilk safhasını Küba'da tamamlamıştı. Yeni kemoterapi aşamalarını beklediğini ifade eden Chavez, yeni tedavilerin ne zaman başlayacağı ve süreceği hakkında açıklama yapmamıştı. Chavez, kanserli tümörün alınması için 20 Haziran'da Küba'da ameliyat olmuştu.

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