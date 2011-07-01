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Dünya

CHAVEZ KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI CARACAS (A.A)

01 Temmuz 2011 12:45

-CHAVEZ KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI CARACAS (A.A) - 01.07.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, kanser olduğu için ameliyat geçirdiğini açıkladı. Devlet radyo ve televizyonundan yayımlanan mesajında Chavez, tümörü aldırmak için Küba'da ameliyat olduğunu belirtti. Havana'dan ulusa seslenişinde Chavez, sağlık mücadelesini kazanmaya kararlı ve "tamamen iyileşme" yolunda olduğunu ifade etti. Chavez, 10 Haziran'da leğen kemiği apsesi nedeniyle Küba'da hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmuştu. Venezuela liderinin günlerce kamuoyu önüne çıkmaması ve sağlık durumuyla ilgili haber alınamaması bazı spekülasyonlara yol açmıştı.

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