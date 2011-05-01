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Dünya

CHAVEZ KADDAFİ'NİN OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ KINADI CARACAS (A.A)

01 Mayıs 2011 12:03

-CHAVEZ KADDAFİ'NİN OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ KINADI CARACAS (A.A) - 01.05.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu ile 3 torununun NATO hava saldırısında ölümünü kınadı. Televizyonda yaptığı açıklamada, ''İspanya, Fransa ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinin liderleri nasıl Libya'ya yönelik hava saldırısına destek verebilirler'' diyen Chavez, ABD ve NATO'yu hava saldırıları nedeniyle eleştirdi. Libya'ya askeri müdahaleyi ''delilik'' olarak nitelendiren Chavez, NATO askerlerine Kaddafi'yi öldürme emri verildiğine inandığını belirtti.

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