Chavez İsrail'e püskürdü

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, İsrail'e, Golan Tepeleri'nden çekilme çağrısında bulundu.

Libya ile Cezayir'deki temaslarının ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gelen Hugo Chavez, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail hakkında sert açıklamalarda bulundu.



İsrail'i ''barış karşıtı ve Latin Amerika'da gölge savaşlar yürüten ABD'nin kolu olmakla'' suçlayan Chavez, ''Venezuela, İsrail'i, isgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmeye ve Filistin halkına yönelik ablukayı kaldırmaya çağırıyor' diye konuştu.



Yurtdışı temaslarının nedeni olarak gösterdiği ''tek kutuplu dünya düzeninin değiştirilmesine destek arayışı'' konusundaki düşüncelerini de dile getiren Chavez, ''Dünyayı, bir tarafın diğer tarafı hegemonyası altına aldığı tek taraflı kutupluluğun yerine, herkes için yer bulunan çok kutupluluğa bırakma zamanı geldi. Çünkü bizler özgürüz ve kendi kaderimizi belirleyebiliriz. Biz, tüm dillerin, dinlerin ve hislerin olduğu, uygarlıklar arası çatışmanın yerine uygarlıklar arası diyaloğun bulunduğu bir dünya istiyoruz'' dedi.



Esad da yaptığı açıklamada, Chavez ile yaptıkları görüşmelerde bölgesel konuları değerlendirdiklerini, Suriye'nin tutumunun değişmediğini söyledi.



Esad, ''Bizim için tüm İsrail hükümetleri aynı. 1991 yılından bu yana yürütülen barış sürecinde hiçbir başarı sağlanamadı. Yalnızca taktikler değişiyor, ancak özü bir. İsrail ne şimdi ne de gelecekte barış için hazır değil'' diye konuştu.



Esad, Chavez ile Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukanın kaldırılmasına yönelik uluslararası tepki oluşturulması için yapılabilecekleri görüştüklerini, konuk devlet adamıyla verimli bir görüşme yaptıklarını, ''Chavez'in ziyaretinin hem zamanlama hem de içerik açısından çok önemli olduğunu'' bildirdi.



Arap ve Latin Amerika halklarının birçok ortak noktasının olduğunu vurgulayan Esad, ''her iki halkın da özgürlüğüne sımsıkı bağlı olduğunu ve sömürgeci anlayışa karşı durduklarını, iki halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini gönülden istediğini'' kaydetti.