Chavez, İsrail Elçisi'ni sınırdışı ediyor

Venezuela, Gazze katliamına tepki olarak İsrail Büyükelçisini sınırdışı ediyor.



Venezuela, Gazze'ye saldırmasını protesto etmek için, İsrail'in Venezuela Büyükelçisi ile elçilik personelinin bir kısmını sınırdışı ediyor.



Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Büyükelçisi ve İsrail Büyükelçilik personelinin bir kısmını sınırdışı edilmesi kararı alındığı" bildirildi.



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de daha önce yaptığı açıklamada İsrail'i kınamış ve Venezuela'daki Musevi cemaatini, İsrail Hükümeti'ne karşı tavır almaya çağırmıştı.



Chavez, İsrail'in Gazze saldırısını kastederek, "Venezuela Musevi cemaatinin bu barbarlığa karşı çıkacağını ümit ediyorum. Bunu yapın. Bütün zulümlere şiddetle karşı çıkmıyor musunuz?" diye konuşmuştu.