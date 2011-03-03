T24 LogoT24 Logo
Dünya

CHAVEZ İLE KADDAFİ GÖRÜŞTÜ CARACAS (A.A)

03 Mart 2011 10:21

-CHAVEZ İLE KADDAFİ GÖRÜŞTÜ CARACAS (A.A) - 03.03.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, Kaddafi'ye Libya'ya uluslararası bir barış gücünün yollanması önerisinde bulunduğu bildirildi. Venezuela Haberleşme Bakanı Andres Izarra, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da başka ayrıntıya girmeden yayımladığı mesajda, Chavez'in Kaddafi ile Salı günü görüştüğünü ve Libya'daki krizi çözmek amacıyla Libya'ya bir uluslararası barış gücünün yollanmasını önerdiğini belirtti. Kaddafi, Cemahiriyenin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD veya NATO'nun ülkesine müdahale ettiği takdirde, "binlerce Libyalının öleceği" yönünde uyarıda bulunmuştu. Kaddafi, "Bir zamanlar İtalyanların kölesi olduğumuz gibi bir kez daha köle olmamızı mı istiyorlar. Buna asla razı olmayacağız. ABD veya NATO ülkemize girerse, kanlı bir savaşa gireceğiz ve binlerce Libyalı ölecek" diye konuşmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24