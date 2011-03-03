-CHAVEZ İLE KADDAFİ GÖRÜŞTÜ CARACAS (A.A) - 03.03.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, Kaddafi'ye Libya'ya uluslararası bir barış gücünün yollanması önerisinde bulunduğu bildirildi. Venezuela Haberleşme Bakanı Andres Izarra, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da başka ayrıntıya girmeden yayımladığı mesajda, Chavez'in Kaddafi ile Salı günü görüştüğünü ve Libya'daki krizi çözmek amacıyla Libya'ya bir uluslararası barış gücünün yollanmasını önerdiğini belirtti. Kaddafi, Cemahiriyenin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD veya NATO'nun ülkesine müdahale ettiği takdirde, "binlerce Libyalının öleceği" yönünde uyarıda bulunmuştu. Kaddafi, "Bir zamanlar İtalyanların kölesi olduğumuz gibi bir kez daha köle olmamızı mı istiyorlar. Buna asla razı olmayacağız. ABD veya NATO ülkemize girerse, kanlı bir savaşa gireceğiz ve binlerce Libyalı ölecek" diye konuşmuştu.