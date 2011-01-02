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Dünya

CHAVEZ İLE CLINTON EL SIKIŞTI  BRASİLİA/CARACAS (A.A)

02 Ocak 2011 11:12

-CHAVEZ İLE CLINTON EL SIKIŞTI  BRASİLİA/CARACAS (A.A) - 02.01.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in yemin töreni vesilesiyle el sıkıştı. Büyükelçilere karşılıklı olarak çalışma izni vermeyen Chavez ile Hillary Clinton arasında içeriği açıklanmayan ayaküstü konuşmanın, Venezuela ile ABD büyükelçileri krizinin ileride çözümü için işaret olabileceği belirtildi. ABD, tatil için ülkesine giden Venezuela'nın Washington Büyükelçisinin vizesini üç gün önce iptal etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Venezuela'nın, başkent Caracas'a atanan ABD Büyükelçisi Larry Palmer'ın ülkeye girişine izin vermemekte direnmesi üzerine mütekabiliyet esasına dayanarak bu kararın alındığını açıklamıştı. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 4 gün önce ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'ye meydan okumuş ve ''ABD, göze alabiliyorsa bizimle diplomatik ilişkileri kessin'' demişti. ABD Büyükelçisi Larry Palmer'ın ülkeye girişine ''yönetime saygı göstermediği'' için izin vermediğini ileri süren Chavez, ''ABD, misillemede bulunacakmış, bulunsun bakalım...ABD hükümeti büyükelçimizi kovmak istiyorsa kovsun. Göze alabiliyorsa Venezuela ile diplomatik ilişkilerini kessin'' şeklinde konuşmuştu. ABD'nin Caracas'a atadığı Palmer, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Venezuela topraklarında Kolombiyalı gerillaların bulunduğunu, Küba'nın Venezuela silahlı kuvvetleri üzerinde baskı uyguladığını ve askerlerin morallerinin düşük olduğunu ileri sürmüştü. ABD'de muhalefetteki Cumhuriyet Partisinin milletvekili Connie Mack, ''Venezuela ile ABD ilişkileri mutlaka rayına oturacak. Ancak Hugo Chavez iktidarında zor'' dedi.  

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