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Dünya

Chavez: Gülünç muhalefet sağlığa iyi gelir

Venezuela Devlet Başkanı Chavez: Muhalefet liderlerinin referandum öncesi yaptıkları gülünç konuşmalar seçmenin sağlığına iyi geliyor

11 Şubat 2009 02:00

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, muhalefet liderlerinin referandum öncesinde yaptıkları gülünç konuşmaların, seçmenin sağlığına iyi geldiğini söyledi.

Chavez, televizyondan yayınlanan bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Muhalefet liderlerini dinlemek ve seyretmenin sağlığınıza iyi geldiği kesin... Çünkü bildiğiniz gibi gülmek sadece psikolojinize iyi gelmekle kalmaz aynı zamanda sizi canlandırır" dedi.

Hugo Chavez, seçmene "kulaklarını tıkayarak hükümeti dinlemesi" tavsiyesinde bulunan muhalefet lideri Manuel Rosales'le dalga geçti. Chavez, "Filozof" lakabını taktığı Rosales'in sözlerinin anlaşılmasının imkansız olduğunu söyledi.

Venezuela'da, devlet başkanlarının seçilme sınırını kaldırmak için 15 şubatta referandum yapılacak.

Referandumdan seçilme sınırının kaldırılmasıyla ilgili sonuç çıkarsa, Chavez halk seçtiği sürece devlet başkanlığı görevini yürütebilecek.

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