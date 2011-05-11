Chavez, FARC örgütüne suikast siparişi vermiş

T24 - Venezuela’nın komşusu Kolombiya’nın, gerilla örgütü FARC ile yakın ilişkileri ilk kez somut delillerle kanıtlandı



FARC militanının bilgisayarlarından çıkan belgelere göre, Venezuela lideri Chavez yüz yüze görüştüğü örgüt liderlerine silah almaları için nakit para verdi.Milliyetgazetesinde yer alan haber şöyle:



Chavez hükümeti ayrıca FARC gerillalarından kendi özel timlerini eğitmesini istedi. Muhalefetteki siyasilere suikast düzenlemelerini rica etti.



Kolombiya’nın komşusu Venezuela’nın, ayrılıkçı gerilla grubu Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ne (FARC) yardım ettiğine dair uzun yıllardır devam eden suçlamaları, örgütün ikinci adamı Raul Reyes’in bilgisayarlarından çıkan belgelerde kanıt buldu. 2008 yılında öldürülen Reyes’in 1980’den başlayan arşivlerinin yıllarca analiz edilmesiyle elde edilen belgeler Venezuala lideri Hugo Chavez ile FARC’ın arasındaki sıcak ilişkinin detaylarını orataya çıkardı.





Müttefik olarak görüyor



Londra Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün kitap haline getirdiği belgelere göre, Venezuela hükümeti FARC’ı, ABD ve Kolombiya’ya karşı bir müttefik olarak görüyor. Ancak Chavez politik bir kazancı olduğunda hiç düşünmeden taraf değiştirebiliyor. Örneğin, 2002’de Chavez, FARC’ın Venezuela’dan tünelle geçmesine izin veriyor. Ancak Chavez onay verdiği operasyona baskın düzenleyip militanları Kolombiya’ya teslim ediyor. Yine de iki taraf arasındaki gerilimin istisna olduğu görülüyor. Kitaptan çarpıcı detaylar ise şöyle:





Muhaliflere suikast ricası



- Chavez, 2000’de Reyes ile yüz yüze görüşerek silah alımı için nakit para anlaşması yaptı.

- Venezuela İstihbaratı Disip, 2002 ve 2003’te, özel timlerine terörist saldırılar ve bombalama üzereine eğitim vermesi için FARC’dan yardım aldı.

- FARC, Chavez’in Kolombiya sınırında faaliyet gösteren özel timlerini de eğitti.

- Chavez hükümeti 2006 yılında FARC’dan muhaliflerine suikast düzenlemelerini ‘rica etti’.

Interpol: Belgeler gerçek



Venezuela hükümeti sahte olduğunu söyleyese de belgelerden yola çıkarak Kolombiya’da uranyum ve Kosta Rica’da da Amerikan doları saklanan yerlerin bulunması, ABD ve Kanada’nın da belgelere dayanarak birçok operasyonu başarıyla gerçekleştirmiş olması gerçek olduklarını kanıtlıyor. Ayrıca Interpol da 2008 yılında belgelerin gerçek oludğunu açıklamıştı.





FARC NEDİR?



Marksist-Leninist devrimci gerilla örgütü olan FARC, 1964’te Kolombiya Komünist Partisi’nin askeri kanadı olarak Manuel Marulanda tarafından kuruldu. Kolombiya hükümetini devirerek Marksist bir devlet kurma amacıyla ayaklanma başlatan FARC, Kolombiya hükümeti, ABD, Kanada ve AB tarafından terör örgütü ilan edildi. ABD FARC’ın, 1980’li yıllarda faaliyetlerini sürdürebilmek için kokain ticaretine başladığını iddia etmektedir. Örgütün, bu yoldan yılda en az 300 milyon dolar gelir elde ettiği de söylenmekte, fakat bu iddiayı doğrulayacak hiçbir kanıt bulunmamaktadır. FARC’ın 2001 yılında 16.000 mensubu olmasına rağmen Kolombiya hükümetine göre bu sayı 2008 yılı itibarıyla 6 bin civarına indi.