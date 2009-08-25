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Dünya

Chavez-Chomsky ittifakı

25 Ağustos 2009 16:11

Hugo Chavez, Amerikalı aydın Noam Chomsky'yi Caracas'ta kabul etti. 

Chomsky'yi Miraflores sarayında kabul eden Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez, "Tam zamanında geldin. Halkımın seni görüp sesini duyma vakti gelmişti" dedi.

Chaves grüşmede ayrıca, "Senin fikirlerin, savundukların burada iyi biliniyor. Chomsky, sen ABD'yi yöneten seçkinlere ve emperyalist hegemonyaya karşı verilen mücadeleyi en çok destekleyen aydınlardansın" ifadesini kullandı.

Chomsky de, Chavez'in övücü sözlerine karşılık verirken, "Barıştan dem vurmak kolay. Zor olan, yeni ve farklı bir dünya kurabilmek" dedi. Chomsky, "Böyle bir dünyanın Venezüella'da nasıl olup da kurulabildiğini görmek heyecan verici. Bu değişime ilham kaynağı olan adamı görmek de bir o kadar heyecan verici" diye konuştu.

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