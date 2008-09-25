Chavez, Bush'a şarkıyla seslendi

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Çin ziyaretinde, ABD Başkanı George Bush'a karşı bu kez Napoliten şarkıyla seslendi



Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Bush için "Öylesine Benim Gibisin ki" diye Napoliten şarkı söyleyen Chavez, "Bakın, dünya ekonomik sisteminde bizim yıllardır işaret ettiğimiz yanlışlıkları, hataları, kriz sayesinde Bush da kabul etmek zorunda kaldı" diye konuştu.



'Dünyayı sosyalizm kurtarır'



Maocu olduğunu belirten Chavez, "Dünyayı ancak ve ancak sosyalizm kurtarabilir" düşüncesini yineledi.



Devlet Başkanı Chavez'in Pekin ziyaretinde ağırlıklı gündem maddesi, Venezuela'nın Çin'e petrol ihracatı. Chavez'in daha sonra Rusya'ya geçerek Başbakan Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

