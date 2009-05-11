Chavez basını uyardı: Bana yanlış yapmayın

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ülke medyasını "vatandaşlar arasında nefret tohumları ekmeyi ve silahlı ayaklanmayı amaçlayan kışkırtıcı yayınlar yapmakla" eleştirerek, "Bana yanlış yapmayın" dedi.



Chavez, televizyon ve radyoda yayınlanan haftalık konuşmasında, medyanın kendini el altından çökertmeye çalıştığını, bunun ateşle oynamak anlamına geleceğini dile getirerek, bu nedenle televizyon ve radyo kanalları ile gazetelere yönelik hızlı ve sert önlemler alınabileceği uyarısında bulundu.



Özel basın kuruluşlarının ülke vatandaşları arasında nefret tohumları ektiği, silahlı ayaklanmaya yönelik provokasyonlar yaptığını ileri süren Chavez, bunların sürmesi durumunda medyanın bir sürprizle karşılaşabileceğini söyledi.