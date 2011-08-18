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Ekonomi

Chavez altın madeni alanlarını kamulaştırıyor CARACAS (A.A)

18 Ağustos 2011 17:01

-Chavez altın madeni alanlarını kamulaştırıyor CARACAS (A.A) - 18.08.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, altın madeni alanlarını kamulaştırmayı ve Batılı ülkelerdeki altın rezervlerini ülkeye getirmeyi planlıyor. Chavez, devlet televizyonunda yayınlanan telefon konuşmasında, ''Altını kamulaştıracağız ve bu arada altını uluslararası rezervlere katacağız, çünkü altının değeri artmaya devam ediyor'' dedi.  Altın çıkarılan alanların kamulaştırılmasına olanak sağlayan yasayı onaylayacağını belirten Chavez, ''Ülkenin altınının bir kısmını alan mafya, kaçakçılar ve anarşiyle mücadeleye devam edeceğim, bu konuda orduya güveniyorum'' diye konuştu. Chavez, Venezuela'nın ABD ve Avrupa'daki bankalarda bulunan 11 milyar dolarlık altın rezervini ülkeye getirmeyi planladığını ifade etti.  Maliye Bakanı Jorge Giordani de Avrupa ve ABD'deki kamu borcu kaygılarının, Venezuela'nın tuttuğu rezervlerini çeşitlendirmeye ihtiyacı bulunduğunu gösterdiğini kaydederek, ''Bu bir tedbir ve koruma sorunu'' dedi. Giordani ile birlikte televizyona çıkan Merkez Bankası Başkanı Nelson Merentes de altın rezervlerini geri getirme kararının ''tedbir'' amaçlı olduğunu söyledi. Maliye Bakanı Giordani'nin medyaya sızan bir raporuna göre, Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasında 4,6 milyar dolar tutarında altın rezervi var. Raporda, Venezuela'nın altın rezervlerinin ABD'li J.P. Morgan Chase bankası ile İngiliz bankaları Barclays, HSBC ve Standard Chartered, Fransız BNP Paribas ve Kanadalı Bank of Nova Scotia bankasında bulunduğu da belirtildi. Yılda 6 ton altın madeninin üretildiği Venezuela'da en büyük maden şirketi Rus Agapov ailesinin sahibi olduğu Rusoro şirketi geçen yıl yaklaşık 100 bin ons altın üretti.

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