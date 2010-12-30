-CHAVEZ ABD'YE MEYDAN OKUDU CARACAS (A.A) - 30.12.2010 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ulusa sesleniş konuşmasında ABD'ye meydan okudu ve "ABD göze alabiliyorsa bizimle diplomatik ilişkileri kessin" dedi. Chavez, Venezuela devlet televizyonu VTV'de yayımlanan konuşmasında, yeni ABD Büyükelçisi Larry Palmer'ın ülkeye girişine "yönetime saygı göstermediği" için izin vermediğini hatırlattı. Chavez, "Bu beyefendiyi (Larry Palmer) ülkeye sokmadığımız için ABD misillemede bulunacakmış, bulunsun bakalım... ABD hükümeti büyükelçimizi kovmak istiyorsa kovsun... Göze alabiliyorsa Venezuela ile diplomatik ilişkilerini kessin" diye konuştu. ABD'nin Caracas'a atadağı büyükelçi Larry Palmer, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Venezuela topraklarında Kolombiyalı gerillalar bulunduğunu, Küba'nın Venezuela silahlı kuvvetleri üzerinde baskı uyguladığını ve askerlerin morallerinin düşük olduğunu ileri sürmüştü.