-CHAVEZ ABD'NİN BÜYÜKELÇİSİNİ REDDETTİ CARACAS (A.A) - 09.08.2010 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD'nin Venezuela büyükelçiliğine atadığı diplomatı reddetti ve ABD Başkanı Barack Obama'dan ''bu görev için başka birini bulmasını'' istedi. Hugo Chavez, ''Allo président'' adlı radyo-televizyon programında yaptığı konuşmada, Larry Palmer'ın Venezuela ordusuyla ilgili sözlerini kınayarak, Palmer'in Caracas'ta büyükelçilik görevini yerine getirebilmesinin imkansız olduğunu belirtti ve ''Obama'nın Palmer'i geri çekmesinin iyi olacağını, bu konuda ısrar etmemesini'' söyledi. Chavez, ''Palmer'in diplomasinin kurallarını bozduğunu ve Caracas'a büyükelçi olarak gelemeyeceğini'' kaydetti. Larry Palmer, Venezuela silahlı güçlerinin moralinin düşük olduğunu ve Küba'nın etkisinin arttığını söylemişti. Palmer'in bu sözleri Venezuela ordusu ve savunma bakanlığınca reddedilmişti.