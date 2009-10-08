Chavez ABD ile dalga geçti

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD’nin "Venezuela ile İran arasında muhtemel nükleer madde transferi olabileceği"ne ilişkin endişeleriyle dalga geçti.



Chavez, televizyondan da yayımlanan kabine toplantısında, toplantıya geç gelen Madencilik Bakanı Rodolfo Sanz’a, "İran’ın uranyumu nasıl, atom bombası için olan?" sorusunu yöneltti.

Chavez’in alayı kabine üyeleri arasında gülüşmelere yol açtı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ian Kelly, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD’nin, İran ile Venezuela arasında nükleer transferler olasılığından endişe ettiğini bildirmişti.



Chavez, İran’ın barışçı amaçlar için nükleer programı olmasının "egemenlik hakkı" olduğunu belirtiyor. Venezuela’nın önemli miktarda uranyumu bulunuyor.







