Chavez 6 yıl daha Venezuela lideri

Taraftarlarının, ön sonuçların açıklanmasını beklemeden sokaklara döküldüğü seçimde, Devlet Başkanı Hugo Chavez’in 14 yıldır lideri olduğu Venezuella’da dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde sonuçlar belli oldu.Chavez oyların yüzde 54'ünü topladı. Chavez, 1998'den bu yana katıldığı devlet başkanlığı seçimlerindeki en düşük oyu aldı.

Chavez, 14 yıllık iktidarına karşı en başarılı seçim kampanyalarından birini yürüten 40 yaşındaki Vali Henrique Capriles karşısında verdiği en kritik seçimde galip gelmeyi başardı. Seçim kurumu, Chavez'in oyların yüzde 54'ünü aldığını açıklarken, Capriles yüzde 45 oyda kaldı. Capriles, sonuçların açıklanmasının ardından Chavez'i tebrik etti.

Dün akşam yerel saatle 18.00’da (TSİ 00.30) oy verme işleminin sona ermesinin ardından, Chavez taraftarları daha ilk sonuçlar belli olmadan kutlamalara başladı.

Chavez’in yardımcıları, devlet başkanının seçim galibiyetini sonuçlar henüz açıklanmadan Twitter’da attıkları mesajlarda kutlarken, çok sayıda destekçisi başkent Caracas başta olmak üzere birçok kentte sokaklara inerek havai fişek fırlattı ve sevinç gösterilerinde bulundu.

Chavez, yarıştığı 40 yaşındaki vali Henrique Capriles karşısında girdiği seçim yarışından galip çıktı. Chavez'in oyların yüzde 54'ünü alırken Capriles yüzde 45 oyda kaldı. Capriles, sonuçların açıklanmasının ardından Chavez'i tebrik etti. Chavez, 1998'den bu yana katıldığı devlet başkanlığı seçimlerindeki en düşük oyu aldı. Venezuella’nın lideri Chavez, altı yıl daha devlet başkanlığı yapacak.

Chavez’in yardımcıları, devlet başkanının resmileşmeyen seçim galibeyetini Twitter ’da attıkları mesajlarda kutlarken, çok sayıda destekçisi başkent Caracas başta olmak üzere birçok kentte sokaklara inerek havai fişek fırlattı ve sevinç gösterilerinde bulundu.