Chavez 6 TV kapatınca ülke karıştı

Venezuela lideri Chavez’in, ülkenin en çok izlenen TV kanalıyla birlikte 6 televizyonu konuşmalarını yayınlamadıkları gerekçesiyle kapatması ülkeyi savaş alanına çevirdi



Latin Amerika ülkelerinden Venezuela’da solcu Devlet Başkanı Hugo Chavez’in icraat ve konuşmalarını yayınlamadığı için ülkenin en çok izlenen RCTV International televizyon kanalının yayınını durdurması ülkeyi karıştırdı. Merida’da önceki gün kanalın kapatılmasını protesto eden öğrencilerle Chavez yandaşları ve polisin karıştığı çatışmada, Josino Jose Carrillo adlı 15 yaşındaki bir lise öğrencisi öldü, 16 kişi yaralandı.



RCTV’den başka muhalif yayın yapan Ritmo Son, Momentum, America TV, American Network ve TV Chile adlı küçük kanalların da aynı nedenle kapatılması başkent Caracas’ta da protesto edildi. Başkentte polis, telekomünikasyon kurumu binasına doğru yürümeye çalışan binlerce öğrenciyi dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Bu çatışmada en az 6 gösterici ve bir gazeteci yaralandı. Öğrenciler, ülkenin diğer kentlerinde de sokak gösterileri yaptılar. Protestocu öğrenciler, “1, 2, 3 Chavez üzerini çizdik” şeklinde slogan atarak Devlet Başkanı’nın önündeki önemli sorunlarla ilgilenmemesini eleştirdiler.





Özgürlüğe darbe



Venezuela, son zamanlarda ulusal paranın değer kaybederek devalüe edilmesi, su ve elektrik kısıntısı gibi problemlerle boğuşuyor. Gösterilerde yapılan konuşmalarda televizyon kanallarının kapatılmasının ifade özgürlüğüne çok ciddi bir darbe olduğu vurgulandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Philip Crowley, “Venezuela hükümetinin bağımsız bir televizyon kanalını kapatması bir endişe alanı oluşturuyor” dedi. Crowley’i yanıtlayan Venezuelalı yetkililer, Amerikalı sözcüyü yalancılıkla suçlayarak kanalın kapatılmadığını, geçici olarak yayınının durdurulduğunu ve Başkan Chavez’in konuşmalarını yayınlamaya başladığı zaman yeniden yayına geçebileceğini söyledi. Venezuela’nın Washington Büyükelçisi Bernardo Alvarez, alınan önlemin siyasi olmadığını iddia etti ve “İfade özgürlüğüne yönelik bir saldırı yok, yalnızca idari bir tasarruf söz konusu” dedi.



Devlet Başkanı Hugo Chavez, 2007’de de, 2002’de kendisine karşı darbe girişimini desteklediği gerekçesiyle RCTV’nin lisansını yenilememişti.



Uydu ve kablodan yayın yapan Radyo Caracas ve Televizyonu’nun (RCTV) yayını, Chavez’in konuşmalarının yayınlanmasını öngören yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle geçen pazar erken saatlerde kesilmişti.





Kimdir?



Yoksulun dostu ama...



Komşularının aksine 1958’den bu yana kesintisiz demokratik hükümetlere sahip Venezuela’da 1992’de başarısız bir darbe girişiminin lideri olarak ilk kez sahneye çıkan paraşütçü Yarbay Hugo Chavez (56), 2 yıl kodes hayatının ardından affedilmesiyle kendisini siyasete verdi. 1998’de bu kez aday olarak seçime katılan “sosyalist” Chavez, oyların yüzde 56’sını alarak devlet başkanı seçildi ve 1999’da göreve başladı. Dünyanın 5. büyük petrol üreticisi Venezuela’da Chavez’in iktidarı 2002’de, birkaç komutanın kısa ömürlü darbe girişimiyle 2 günlüğüne kesildi. Bu girişiminden ABD’yi sorumlu tutan Chavez, 2004’te bir referandumla yönetimde kalıp kalmayacağını halka sordu ve oyların yüzde 94’ünü alarak iktidarını perçinledi. 2006’da düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 63’ünü alarak bir 6 yıl daha görev hakkı kazandı. 2007’de ömrünün sonuna dek devlet başkanı kalmasını sağlayacak anayasa değişikliğine ilişkin referandumu kaybetti. Taraftarları onu “yoksulun dostu” diye kutsuyor, karşıtları despotlaşmakla suçluyor. K. Kore, İran, Belarus gibi ülkelerle iyi ilişkileri olan Chavez, tam bir ABD karşıtı. Dilinin ölçüsü de yok. Petrol şirketi yöneticilerini “viski içip grup seks yapıyorlar” diye eleştiren Chavez, çok sayıda özel işletmeyi kamulaştırmasıyla ünlü.





