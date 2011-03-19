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Dünya

CHAVEZ: "MÜDAHALE SORUMSUZLUK" KARAKAS (A.A)

19 Mart 2011 23:28

-CHAVEZ: "MÜDAHALE SORUMSUZLUK" KARAKAS (A.A) - 19.03.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya'ya askeri müdahaleyi "sorumsuzluk" olarak niteledi. Chavez, televizyonda yayımlanan açıklamasında, Libya'ya yönelik uluslararası silahlı müdahaleyi eleştirerek, derhal ateşkes ilan edilmesini istedi. Müdahaleyi "bir ülkenin içişlerine karışma" olarak değerlendiren Chavez, amacın sadece petrolü ele geçirmek olduğunu savundu. Chavez, "Etkili bir ateşkesin sağlanmasını ve Kuzey Afrika'da yeniden barış yoluna girilmesini istiyoruz" dedi.

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