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Dünya

CHAVEZ: "KADDAFİ EMPERYAL SALDIRIYA DİRENİYOR" MONTEVİDEO (A.A)

31 Mart 2011 02:42

-CHAVEZ: "KADDAFİ EMPERYAL SALDIRIYA DİRENİYOR" MONTEVİDEO (A.A) - 30.03.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin "emperyal saldırıya direndiğini ve yapmak zorunda olduğu şeyi yaptığını" söyledi. Uruguay'da bulunan Chavez, düzenlediği basın toplantısında, "Kaddafi'nin yapmak zorunda olduğu şeyi yaptığını; emperyal saldırıya direndiğini düşünüyorum" dedi. Chavez, "Kaddafi'nin yaptığını ya da düşüncesini paylaşsak da paylaşmasak da, Fidel Castro açıkça yazdı; her dediğini ya da her yaptığını onaylamıyorum ancak bir ülkenin lideri en kötü despot olsa bile, bir grup ülkenin bu ülkeyi bombalaması ve barış adına sivilleri öldürmeye başlaması haklı görülemez" dedi. "Birçokları için ben zorba, hatta katilim" diyen Chavez, ABD Başkanı Barack Obama'nın Nobel Barış Ödülü'nü aldığını, ancak bombardıman emrini verenin de Obama olduğunu söyledi. Chavez, Irak ve Afganistan'dan sonra sıranın Libya'ya geldiğini ifade etti. Venezuela Devlet Başkanı, Kaddafi'nin sürgüne gönderilme ihtimaline ilişkin olarak da Libya lideri ile iki kez konuştuğunu ve Kaddafi'nin birçok kez ülkesini terk etmeyeceğini söylediğini belirtti. Hugo Chavez, Kaddafi'yi daha önce de kınamayacağını belirtmiş ve ABD'nin petrol kaynaklarını ele geçirmek için Libya'yı istilaya hazırlandığını öne sürmüştü. Küba'nın eski lideri Fidel Castro, makalesinde, "Ben kesinlikle, Libyalı önderi, ülkesini terk ederken, kısmen ya da tamamen yanlış olsun ya da olmasın kendisine verilen sorumluluklardan kaçarken hayal edemiyorum" ifadesini kullanmıştı.

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