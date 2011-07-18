-CHAVEZ 2012 SEÇİMLERİNE KATILIYOR KARAKAS (A.A) - 18.07.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, kansere rağmen, 2012'deki devlet başkanlığı seçiminde aday olacağı bildirildi. Venezuela Finans Bakanı Jorge Giordani, VTV televizyonuna yaptığı açıklamada, kemoterapi görmek için Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Chavez'in "2012'deki seçimlere katılacağından ve daha uzun yıllar iktidarda kalacağından hiçbir şüphesi olmadığını" belirtti. Chavez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki açıklamasında, "Yaşamak için savaşıyorum" demişti. Venezuela Devlet Başkanı, Cumartesi akşamı geç saatlerde Havana'ya gelmişti. Parlamentonun onayıyla tedavisine Küba'da devam edelecek Chavez'e kızlarından biri eşlik ediyor.