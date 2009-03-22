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Dünya

Chatteki mesajı dikkate alınınca katliam önlendi

Kanadalı bir internet kullanıcısının dikkati sayesinde, bir İngiliz gencinin lisesine düzenleyeceği saldırı engellendi.

22 Mart 2009 02:00

Kanadalı bir internet kullanıcısının dikkati sayesinde, bir İngiliz gencinin lisesine düzenleyeceği saldırı engellendi.

Kanada basınında çıkan habere göre, Montreal'daki Concordia Üniversitesi müzik bölümü öğrencisi 21 yaşındaki John Philip Neufeld, Salı günü internette bir forumdaki tartışmaları izlerken, aniden endişe verici bir mesaj farketti. "Bugün 11.30'da okulumu havaya uçuracağım, bu namussuzlara ödeteceğim" yazılı mesajı görünce son zamanlarda okullara yönelik saldırılardan dolayı bunun hafife alınamayacağını düşünen Neufeld, bu tehditlerin Norfolk'taki 950 öğrencinin öğrenim gördüğü Attleborough lisesini hedeflediğini anladı.

İnternette hemen hızlı bir aramanın ardından yerel polise telefonla ulaşan genç üniversitelinin uyarısından yarım saat sonra okulun girişinde 16 yaşında bir öğrenci bir bidon benzin, kibritler ve bir bıçakla gözaltına alındı.

Norfolk polisi de yayınladığı bir açıklamayla, olanları doğrulayarak, liseli gencin gözaltına alındığını ve akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması amacıyla gözaltı süresinin uzatıldığını bildirdi.

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