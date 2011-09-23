-Chatham House ödülü muhalif lider Suu Kyı'nın LONDRA (A.A) - 23.09.2011 - İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşu Chatham House'un 2011 yılı ödülüne, Myanmarlı muhalif lider Aung San Suu Kyi layık görüldü. Bir diğer adıyla "Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü" olan Chatham House, 2005 yılından bu yana her yıl, uluslararası ilişkilere katkılarından dolayı bir siyasi lidere ya da sivil toplum liderine ödül veriyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aldığı ödüle bu yıl, Suu Kyi ile birlikte İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Meksikalı Büyükelçi Luis Alfonso de Alba, Malezya Merkez Bankası Başkanı Dr Zeti Akhtar Aziz ile Wipro Limited şirketinin Başkanı Azim Premji adaydı. Ödülün 66 yaşındaki Suu Kyi'ye "Myanmar'da yıllardır demokrasi için verdiği mücadele ve demokrasi konusunda uluslararası sembol olması" nedeniyle verildiği kaydedildi. Nobel Barış Ödülünün de sahibi olan Suu Kyi adına Chatham House ödülünü, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Londra'da 1 Aralık'ta düzenlenecek törenle alacak. Cumhurbaşkanı Gül'e geçen yıl Kasım ayında ödülünü, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth takdim etmişti.