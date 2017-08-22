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Dünya

Charlottesville'de Konfederasyon generallerinin heykelleri siyah kumaşla kapatılacak

Belediye Meclisi kararı oy birliği ile aldı

22 Ağustos 2017 22:43

ABD'nin bir süre önce ırkçı gösterilere sahne olan Virginia eyaletinde, konfederasyon generalleri Lee ve Jackson'ın heykellerinin üzerine siyah kumaş örtülmesi kararlaştırıldı.

Daily Progress'in haberine göre, Charlottesville Belediye Meclisi, ırkçı gösteriler sırasında, ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu yaşamını yitiren Heather Heyer'in tutulan yasını temsilen, heykellerin siyah kumaşla kaplanmasını oy birliğiyle kabul etti.  Karara tepki gösteren bazı kişiler, belediye meclis üyelerinin istifasını istedi.

Kentteki polis sözcüsü, üç kişinin huzuru bozan davranışları dolayısıyla gözaltına alındığını, daha sonra serbest bırakılan bu kişiler hakkındaki suçlamanın, adli makamlarca ele alınacağını açıkladı.

Charlottesville'deki ırkçı gösteriler, belediye meclisinin Robert E. Lee'nin heykelini kaldırma kararı üzerine başlamıştı.

Gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında Heather Heyer yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Olay, ülke genelinde beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve neo-Nazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına yol açmıştı.

 

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