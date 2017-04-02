T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Charlie'nin hayatıyla ilgili karar yarın açıklanıyor

İngiltere'de, dünyada sadece 16 çocukta görülen bir genetik hastalığı olan Charlie adlı bebek için 1.5 milyon dolar yardım toplandı

02 Nisan 2017 20:36

İngiltere'de nadir görülen bir genetik hastalığı olan sekiz aylık Charlie adlı bebek için internet üzerinden başlatılan yardım kampanyasında 1.2 milyon sterlin (yaklaşık 1.5 milyon dolar) para toplandı.

Bebek, yarın Yüksek Mahkeme'den çıkan karara bağlı olarak daha önce denenmemiş bir tedavi için ABD'ye götürülecek.

Mahkeme, Charlie'nin yaşam destek ünitesinde tutulup tutulmamayacağına karar verecek.

İngiltere'deki doktorlar kasları zayıflatan hastalığın, kabul edilmiş bir tedavisi olmadığını ve bebeğin yaşam destek ünitesinden çekilerek ölmesine izin verilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Ağustos 2016'da sağlıklı doğan bebek, iki aylık olmadan kilo ve güç kaybetmeye başladı. Zatürre geçiren Charlie'ye daha sonra mitokondriyal yıpranma sendromu teşhisi kondu.

Anne ve babası, ağlayamayan ve duymamaya başlayan Charlie'nin, tam olarak olmasada da ağzını ve ellerini hareket ettirebildiğini, gözlerini açabildiğini belirterek bebeklerini yaşatmak için mücadeleye devam edeceklerini söylüyor.

ABD'ye götürülmesi halinde bebeklerinin yaşama şansı olabileceğini belirten çift, "Şansımızı denemek istiyoruz. Belki iyileşmeyebilir ama hayatta kalma şansı olabilir" diyor.

Charlie'nin dünya genelindek 16 mitokondriyal yıpranma sendromu hastası çocuktan biri olduğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CharlieYüksek MahkemeABDZatürreBelki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24