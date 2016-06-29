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Dünya
Deutsche Welle

Charlie Hebdo'ya yeni ölüm tehditleri!

Fransız mizah dergisine yönelik yeni ölüm tehditleri geldiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak Paris savcılığının soruşturma başlattığı açıklandı.

29 Haziran 2016 20:57


Le Parisien gazetesinin, Fransız soruşturma birimlerine dayanarak verdiği haberde, dergiye yönelik “çok ciddi tehdit” içeren mesajlar geldiği belirtiliyor. Charlie Hebdo yönetimi bu bilgileri teyit etmezken, savcılık soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Tehditlerin Charlie Hebdo’nun Facebook sayfasında yer aldığı, ayrıca derginin yazı işlerine de tehdit içeren bir mektup gönderildiği kaydediliyor. Dergi yönetiminin bu nedenle suç duyurusunda bulunduğu haber veriliyor.

7 Ocak 2015 tarihinde Charlie Hebdo'nun ofisine düzenlenen saldırı kanlı bir terör serisinin ilk halkası oldu. 12 kişinin öldürüldüğü saldırıyı izleyen günlerde önce bir polis vurularak öldürüldü, ardından da bir Yahudi süpermarketindeki rehine olayında dört kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan sorumlu olan üç radikal İslamcı terörist ise güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürüldü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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