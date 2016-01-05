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Dünya

Charlie Hebdo'dan, katilamın yıl dönümüne özel sayı: Katil hâlâ serbest!

Charlie Hebdo'nun özel sayısı 10 milyonu aşkın kopyayla dünyaya yayılacak

05 Ocak 2016 18:07

Geçen yıl 7 Ocak’taki El Kaide saldırısında 11 çizerini kaybeden Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, katliamın yıl dönümü için özel bir sayı hazırladı.

Dinlere eleştirel bakışıyla da bilinen ve Hz. Muhammed tasvirleri nedeniyle tartışma yaratan Charlie Hebdo, Paris’te 130 kişinin ölümüne yol açan IŞİD saldırılarına da atıfla kapağına kalaşnikoflu bir figürü taşıdı. Kapak görselinin yanında “Bir sene sonra katil hâlâ serbest” ifadesi kullanıldı.
İngiliz Daily Telegraph gazetesi, söz konusu figürün 'Tanrı'yı sembolize ettiğini öne sürdü, iddiasını karikatürde kullanılan kıyafetlerle gerekçelendirdi. Figürdeki kıyafetin İncil'de geçen özel bir kıyafet ve sandalet olduğu belirtildi. Gazete, figürde kullanılan göz için "Masonluk dâhil pek çok inançla ilişkilendirilen 'Tanrı'nın her şeyi gören gözü'nün simgesidir" yorumunu yaptı.

Charlie Hebdo'nun özel sayısı yaklaşık 1 milyon kopyayla Fransa’da, 10 milyonu aşkın kopyayla da dünyada dağıtılacak.
Son sayıda, saldırıda hayatını kaybeden karikatüristler Cabu, WolinskiCharbTignous ve Honoré’nin de eski çizgilerine yer verilecek. 

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