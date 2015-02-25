İşte Charlie Hebdo'nun yeni kapağı

Geçen ay 12 kişinin katledildiği bir terör saldırısına hedef olan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, birkaç haftalık molanın ardından bayilerdeki yerini aldı.

2,5 milyon adet basılan yeni derginin kapağında Fransız siyasetinden isimler yer alıyor. Aşırı sağcı Marine Le Pen ve Fransa Başbakanı Manuel Valls hayvan olarak resmediliyor.

Ağzında Charlie Hebdo dergisini taşıyan köpeği kovalayanların arasında Papa Francis da bulunuyor. "Cihat savaşçısı" bir köpeğin de yer aldığı kapakta "Geri döndük" yazıyor.

Toplam 12 kişinin can verdiği saldırıda Charlie Hebdo 5 karikatüristini kaybetmişti. Saldırıdan bir hafta sonra Charlie Hebdo'nun yeni sayısı bayilerdeki yerini almış ve dergi kapağından Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatüre yer vermişti.

7 milyondan fazla baskı yapan bu sayı nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerinde protesto gösterileri olmuştu. Birçok yerde de insanlar ifade özgürlüğünü savunmak adına sokaklara çıkmıştı. Derginin haftalık tirajı saldırılar öncesinde yaklaşık 60 bin civarındaydı.