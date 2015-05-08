Charlie Hebdo saldırısını üstlenen El Kaide lideri öldürüldü

Charlie Hebdo saldırılarını üstlenen El Kaide sözcüsü Nasır Bin Ali, ABD’nin insansız hava aracıyla öldürüldü.

Nasser Bin Ali Al-Ansi’nin ABD insansız hava aracı ile Yemen’in Mukalla şehrinde öldürüldüğü, Arab Yarımadası El Kaide örgütü tarafından bir video ile duyuruldu.

NTV'de yayımlanan habere göre açıklamada, Nasser Bin Ali Al-Ansi ile birlikte oğlu ve 6 El Kaide militanın da öldürüldüğü belirtildi.

Nasser Bin Ali Al-Ansi, Fransa’da mizah dergisi Charlie Hebdo’ya düzenlenen saldırı sonrasında, bir video yayınlayarak, Arap Yarımadası’ndaki El Kaide örgütü olarak saldırıyı üstlenmişti.