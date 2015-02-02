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Dünya
Deutsche Welle

Charlie Hebdo mola verdi

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, çalışanlarının bitkin olması nedeniyle bir sonraki baskının gecikeceğini duyurdu.

02 Şubat 2015 11:25


Charlie Hebdo yazı işleri, internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, bir sonraki baskının birkaç hafta sonra gazete bayilerinde yerini alacağını açıkladı. 7 Ocak'taki saldırıdan beri derginin halkla ilişkiler faaliyetlerini üstlenen Anne Hommel, çalışanların yorgun ve bitkin durumda olduğunu belirtti.

Toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıda Charlie Hebdo 5 karikatüristini kaybetmişti. Saldırıdan 1 hafta sonra Charlie Hebdo'nun yeni sayısı bayilerdeki yerini almış ve dergi kapağından Hz. Muhammed'in karikatürüne yer vermişti. 7 milyondan fazla baskı yapan bu sayı nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerinde protesto gösterileri olmuştu. Birçok yerde de insanlar ifade özgürlüğünü savunmak adına sokaklara çıkmıştı. Derginin haftalık tirajı saldırılar öncesinde yaklaşık 60 bin civarındaydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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