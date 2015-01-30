Charlie Hebdo katliamı Tarih dergisinin Şubat sayısında: Tanrı böyle buyurmadı

#tarih dergisi, Şubat sayısının kapağına, Hristiyanlık ve Müslümanlıkta din kisvesi altında yapılan cinayetler ve katliamları taşıdı. Dijital sanatçı Taha Alkan’ın tasarladığı ve "Tanrı böyle buyurmadı” başlığının kullanıldığı kapakta peygamber tasvirlerine yer verildi; Hz. Muhammed tasvirinde geleneğe uyularak yüz çizimi yapılmadı.

Fransa’nın başkenti Paris’te Charlie Hebdo mizah dergisine düzenlenen silahlı saldırının ardından Avrupa’da terör alarmı verildi. Saldırıyı gerçekleştiren Kouachi kardeşler, katliamın “gerekçesini” derginin Hz. Muhammed’i karikatürize etmesine dayandırınca, din adına düzenlenen şiddet eylemleri bir kez daha tartışma konusu oldu.

“Dünyadaki hiçbir inanç sistemi, kendine inanmayanları yoketmek üzere ortaya çıkmadı. Ancak tarih, özellikle Hıristiyanlık ve Müslümanlığın yayılma ve kendi içlerindeki iktidar mücadeleleri döneminde sayısız katliam ve vahşete tanıklık etti. Hıristiyan dünyası Aydınlanma Çağı’yla birlikte bu sorunu büyük oranda çözerken İslâm dünyasında şiddet dönem dönem azalıp artarak bugünlere kadar geldi.”

#tarih dergisi de Şubat sayısında Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta din kisvesine bürünmüş şiddet eylemlerine yer vererek, Türkiye’nin önemli fikir insanlarının kaleminden, Dünden bugüne din adına işlenen cinayetlerin ve yapılan zulümlerin kısa tarihine yer veriyor.

#tarih Şubat dosyasını kimler yazdı?

Dergide, “Müslümanlar ve şiddet” konusuna değinen ve “İslam tarihinin barış içinde geçen on yıllık bir dönemi bile yoktur” diyen İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Kabe’nin yakılmasından Emevi Darbesi’ne kadar örneklerle İslamiyetin yüzleşmesi gereken kanlı tarihini anlatıyor.

Tarihçi Necdet Sakaoğlu, Sultan I. Ahmed’e ithaf edilen Vâkı’a-nâme-i Veysî Efendi ve Târih-i Sâf-Tuhfetü’l-Ahbab adlı kitaplardan zengin örneklerle, özellikle Müslümanların tarihindeki kara sayfalara ve ümmeti temsil eden kimi halifelerin yaptıkları zulümlere dikkati çekiyor.

Cumhuriyet Gazetesi Dış Haberler Şefi Ceyda Karan, küresel bir tehdit haline gelen şiddete dayalı cihat fikrini ve giderek zayıflayan “barış dini” argümanlarını yazıyor. Yaşanan radikalleşmeye İslam coğrafyasından güçlü bir itiraz yükselmemiş olması da yazarın dikkat çektiği bir diğer konu.

Gazeteci Ayşen Gür ise, cemaatine “düşmanlarınızı sevin” mesajını veren Hz. İsa’yı ve yüzyıllarca şiddetin her türünü kullanan yandaşlarını anlatıyor: “Kimin “gerçek” Hıristiyan, kimin “sapkın” olduğunun ayırt edilemediği bir kalabalığı toptan kılıçtan geçirmek mubahtır. Çünkü ‘Tanrı kendisine ait olanları bilir.’ ”