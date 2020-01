Charlie Hebdo karikatüristi Luz, bir daha Hz. Muhammed karikatürü çizmeyeceğini açıkladı

Charlie Hebdo karikatüristlerinden Luz takma isimli Renald Luzier, Fransız dergisi Les Inrockuptibles'e verdiği röportajda, bir daha Müslümanların peygamberi Muhammed'in karikatürlerini çizmeyeceğini açıkladı. Saldırı sonrası çıkan Charlie Hebdo sayısının kapak karikatürünü de çizen Luz, "Bundan sonra Muhammed figürleri çizmeyeceğim, bu artık beni ilgilendirmiyor" açıklamasını yaptı.

"Hayatımı karikatür çizerek geçirmeyeceğim" diyen Luz, aldığı kararın teröristlerin kazandığı anlamına gelmediğini belirtti. Luz, "Teröristler kazanmadı. Bütün Fransızlar korkmaya devam ederse kazanacaklar" ifadelerini kullandı.

Luz, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında çıkan Charlie Hebdo sayısının kapağındaki Muhammed karikatürünü çizmişti. Elinde tuttuğu kağıtta "Je suis Charlie" (Ben Charlie'yim) yazan Muhammed'in bulunduğu karikatürün üst tarafında da, "All is forgiven" (Her şey affedildi) yazıyordu.