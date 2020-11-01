Charlie Hebdo davasında sanık Ali Rıza Polat'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı; duruşmalara ara verildi

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Fransa'da 2015'te yaşanan 12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo saldırısının görüldüğü duruşmalar sanık Ali Rıza Polat'ın Koronavirüs'e yakalanması nedeniyle durduruldu.

Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan Hz. Muhammed karikatüründen sonra dergiye düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 5 yıl sonra görülen dava Koronavirüs vakası çıkması nedeniyle durduruldu. Yargılanan 14 sanıktan biri olan Ali Rıza Polat, kusma şikâyeti nedeniyle doktora götürüldü. Polat'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Polat'ın Koronavirüs'e yakalanmasından sonra diğer sanıklara da test yapıldı. Test sonuçları açıklanana kadar duruşmalara ara verildi.

Fransa'da 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasında 12 kişinin, Yahudi marketi Hyper-Cacher ve Montrouge mahallesinde 5 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili dava 2 Eylül'de başlamıştı. Soruşturma kapsamında belirlenen 14 sanıktan ikisi Türkiye kökenli, Ali Rıza Polat ve Metin Karasular. Polat'ın saldırılarda 'kilit rol oynadığı' belirtilirken Karasular'ın da yardım ve yataklık yaptığı, finans sağlanmasına yardım ettiği öne sürülüyor.

Saldırıları düzenleyen Cherif ve Said Kouachi kardeşler ile Ahmedy Coulibaly polis operasyonlarında öldürülmüştü.