Charlie Hebdo bu kez de İspanyolları kızdırdı

Fransız haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo, İspanya'daki terör saldırısını eleştiren kapağıyla yine polemik yarattı. Bu sabah gazete bayilerinde satışa çıkan derginin kapağında, Müslümanlar’ın "İslam barış dinidir, terörün İslam’la ilgisi yoktur" sözlerinden hareketle "İslam, sonsuz barış (ebediyet) dini/ Islam, religion de paix… éternelle" başlığı yer aldı. Derginin polemik yaratan kapağı sosyal medyada en çok yorumlanan konu oldu. Bir grup kapağı "islamofobik" olarak değerlendirirken, bir grup da "İslam karşıtı değil her zamanki gibi sert vuruyor" diyerek dergiyi savundu.

Charlie Hebdo'nun, 14 kişinin yaşamını yitirdiği Barcelona saldırısını kapak yaptığı karikatürist Juin imzasıyla yayınlanan son sayısının manşetinde, bir minibüsün ezdiği bir kadın ve bir erkek yerde kanlar içinde yatıyor. Cesetlerin hemen üstünde kan renginde kırmızı harflerle "İslam Barış dini..." yazıyor. Cesetlerin hemen altında ise Fransızca'da "ebediyet" için kullanılan "sonsuz barış/ eternelle !!! " kelimesi beyaz harflerle yer alıyor.

Derginin resmi Facebook sayfasında yer alan birinci sayfası sosyal medyada yine büyük bir polemik başlattı. Bir grup derginin "islamofobik değil din karşıtı" olduğunu ve "mizah dergisi olarak sert vurarak toplum gerçeklerine dikkat çektiğini söylese de, önemli bir grup sosyal medya kullanıcısı Charlie Hebdo'yu sert eleştirdi.

"İfade özgürlüğü"

Twitter üzerinde sabah saatlerinden itibaren "destekçi" ve "karşıt" olanların mesajları yer almaya başladı. Bir Twitter kullanıcısı "tehlikeli karıştırma" diyerek İslam ve terörün karıştırılmasını eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise, "Bir kez daha nefret ve İslamofobi çağrıştırmaktan başka bu kapak ne işe yarayacak bilmiyorum. Ama sonuçta ifade özgürlüğü var" diyerek, katılmasa da ifade özgürlüğünü hatırlattı.

"İslamofobi ve nefret"

Bir Facebook kullanıcısı, "Cihatçı terörün en büyük kurbanlarının Müslüman ülkeler olduğunu bildiğinizde, bu tarz yorumlar gerçekten yorucu. Komik ya da değil, Charlie Hebdo hakkında düşüncelerim var ve din konusunda eleştirel yaklaşılmasını da anlıyorum ama toplumu nefrete kışkırtmak doğru değil" dedi.

Bazı kullanıcılar da derginin daha önce de Papa, İsa ve Fransız Katolik din adamları hakkında yayınladığı sert kapakları hatırlatarak, “Bunun İslam karşıtlığı değil derginin tarzı” olduğunu savundu.

Aşırı sağ kutladı

Bir başka Facebook kullanıcısı da, "Bu tarz, aşırı sağın tarzına çok benziyor. Gerçekten bu kapağın verdiği mesajı anlamakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağ Front National'in çok sayıda yerel yöneticisi binlerce kez derginin kapağını Twitter üzerinden paylaşarak, "Charlie Hebdo'nun kapağı gürültü koparacak" ifadesini kullandı.

Myriame 630 adlı bir Twitter kullanıcısı ise, "Charlie Hebdo'nun böylesine cesur bir kapak yapacağını asla düşünmezdim. Gerçeğin kapağı, bravo!" dedi.

Charlie Hebdo, benzer kapak karikatürleri nedeniyle 7 Ocak 2015'te Kouachi Kardeşler'in saldırısına hedef olmuş, dergi dünyaca ünlü dev karikatüristlerin de aralarında bulunduğu 11 çalışanını yitirmişti.