Charlie Chaplin'in kızından 'Kürt İnsiyatifine' destek

T24 - Uluslararası "Abdullah Öcalan’a Özgürlük-Kürdistan’da Barış" İnisiyatifi yaptığı açıklamada İmralı'da cezaevinde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son verilmesini istedi.



PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, tüm askeri operasyonlara son verilerek Öcalan ile AKP hükümeti arasındaki görüşmelerinin yeniden başlatılmasını isteyen inisiyatifin destekçileri arasında Noam Chomsky, Nobel ödülü sahipleri Mairead Maguire, Dario Fo ve Adolfo Perez Esquivel ile Charlie Chaplin’in kızı Geraldine Chaplin gibi dünyaca tanınmış 58 isim bulunuyor.



Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan Uluslararası "Abdullah Öcalan’a Özgürlük-Kürdistan’da Barış" İnisiyatifi, Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride ilişkin açıklama yaptı.



“Öcalan’a karşı yeniden uygulamaya konulan izolasyon kabul edilmez” başlıklı açıklamada, Türk hükümetinin son iki buçuk ay içinde, Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine sadece bir defa izin verdiği, son 8 hafta da ise hiç kimse ile görüştürülmediğine dikkat çekildi. Açıklama metninde, “Böylece 1999-2009 yılları arasında Öcalan’a uygulanan tecrit, Erdoğan hükümeti tarafından yenilendi” denildi.





'Öcalan'ın sağlığından endişe duyuyoryuz'



Öcalan’a yönelik tecridin, taraflarca kabul edilen, Öcalan ve devlet yetkililer arasında çöktüğü görünen görüşmeler ardından geliştiğine dikkat çekilen metinde devamla şunlar belirtildi:



“Aynı zamanda, Türk ordusunu yeniden şekillendiren Erdoğan hükümeti, Kürt legal parti ve organizasyonları yanı sıra PKK’ya karşı savaş ilan etti. Bu savaş, batı ittifakının Molla rejimine karşı tüm yaptırımlarına rağmen İran-Türkiye ve ABD arasındaki yakın işbirliği ile yapılmaktadır. Bundan dolayı, Kürt liderinin sağlığından endişe duyulmaktadır.”





'Savaşı AKP geliştirdi'



Savaşın yakın zamana kadar bazı reformlar başlatarak Kürt sorununa siyasal çözüm bulma vaadinde bulunan AKP hükümeti tarafından geliştirildiğine dikkat çekilen metinde, mevcut durumda binlerce Kürt siyasetçi ve toplum liderinin skandal suçlamalarla hapse atıldıkları belirtildi. Türk savaş uçaklarının son 2 ay içerisinde yasadışı sınır ihlalinde bulunarak PKK'ya ait olduğu iddia edilen mevzilere hava saldırıları düzenlediği, her an bir sınır ötesi kara harekatının beklendiği ifade edilen metinde, buna karşın PKK’nın Haziran 2011 seçimleri, öncesi, sırasında ve sonrasında defalarca tek taraflı ateşkes ilanında bulunduğuna dikkat çekildi.





Öcalan'la diyalog



İmza kampanyasını düzenleyen İnisiyatifin geçen yıllarda birçok kez Öcalan’a siyasal diyalog çağrısında bulunduğunu belirten çağrıcılar, diyalogun da 2 yıldan fazla bir zaman öncesinde gizli olarak başladığına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Öcalan, görüşmelerin kendisi tarafından sunulan Yol Haritası temelinde gerçekleştiğini ve seçimlerden sonra Türkiye Parlamentosu inisiyatifinde Barış Meclisi oluşumu ile ileriye taşınacağını beyan etmişti. Dahası, Öcalan Kürt militanlarının silahsızlandırılmasına ilişkin somut adımlar atılması önerisinde bulundu, ancak Erdoğan bu öneriye dahil yanıt vermedi. Öcalan’ın mevcut durumda görüşmeleri anlamlı bulmaması bundan dolayıdır. Türk hükümeti, uygulanabilir bir uzlaşma için zemin arama yerine görüşmeleri, gerçek bir çözümü geciktirmek için bir araç olarak kullanmıştır.”

İmzacılar uluslararası hukukun ihlali anlamına gelen mevcut büyük askeri saldırıdan tamamen Erdoğan hükümetinin sorumlu olduğunu belirtti. Hükümetin artık güçlü Türk ordusu arkasına sığınarak gizlenme ve çatışmayı siyasal yoldan çözme için hiçbir mazereti kalmadığına dikkat çekilen metinde, “Erdoğan bu askeri operasyonları istedi, hazırladı ve öncülüğünü yapıyor” diye kaydedildi.





'Saldırlar yıkıcı sonuçlar doğrulabilir'

Askeri saldırıların çatışmanın çözümüne katkı sunmadığı, aksine çatışmayı şiddetlendirebileceğine vurgu yapılan metinde devamla şunlar ifade edildi:



“Türkiye’deki Kürt halkının tüm temsilcilerine yönelik saldırılar –Öcalan’a yönelik yenilenen total tecrit, gerilla mevzilerinin bombalanması ve Kürt siyasetçilerinin hapse atılması – öngörülebilir gelecek için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Yine, siviller bu ölümcül askeri operasyonun kurbanları arasında olacak.





'Müzakerler yeniden başlamalı'



Uluslararası İnisiyatif, tüm askeri eylemlere derhal son verilmesi ve Öcalan ile Erdoğan hükümeti arasındaki müzakereleri yeniden sürdürme çağrısında bulunur. Sadece diyalog çatışmanın anlamlı çözümüne yol açabilir. Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılarak, başarılı yapıcı arabulucu rolünü oynayabileceği bir yere sevk edilmelidir.



Uluslararası kamuoyu Irak sınırlarının Türkiye ve İran tarafından ihlal edilmesi karşısında sesiz kalmamalı. Avrupa’da artık Türkiye’deki savaş çığırtkanlıklarına destek vermemeli, Erdoğan hükümetine devam eden çatışmanın nihai barışçıl ve siyasi çözüm yoluna girmesi için baskı kurmalı” denildi.







