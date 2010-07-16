-CHAPLIN'İN 96 YILLIK FİLMİ BULUNDU ARLINGTON (A.A) - 15.07.2010 - ABD'de Michigan eyaletindeki antika eşya pazarından satın alınan filmin, sessiz sinema çağının İngiliz komedyeni Charlie Chaplin'in (Şarlo: 1889-1977) 96 yıldır kayıp kalmış, bilinmeyen filmi olduğu anlaşıldı. Filmin Charlie Chaplin'e ait olduğu, Hırsız Kovalayan isimli filmi alan sinema tarihçisi Paul Gierucki'nin, arkadaşı olan eski film koleksiyoncusu Richard Roberts'a internetten tek kare göndermesiyle ortaya çıktı. Chaplin, Ford Sterling, Mack Swain ve Edgar Kennedy ile oynadığı filmde, acemilik dönemine ait olduğu için sadece üç dakika gözüküyor.