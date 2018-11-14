Change.org'da imza kampanyası: Gökova hepimizin, Okluk Koyu kapatılmasın

T24

Muğla Gökova'daki Okluk Koyu’nda genişletme çalışmaları devam eden Cumhurbaşkanlığı yazlık konutunun inşaatı kapsamında 200 dönüm arazinin acil kamulaştırılması talebine vatandaşlar tepki gösterdi. Kamulaştırmaya karşı Change.org’da imza kampanyası başlatıldı. 3 gün önce başlatılan kampanyada imza sayısı (14 Kasım 2018 / TSİ: 13.45) 35 bine yaklaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın muhatap alındığı ve kısa sürede 30 bin imzayı geçen imza kampanyasına destek artarak devam ediyor.

“İngiliz Limanı olarak bilinen Okluk Koyu-Değirmen Bükü ve çevresi için resmen kamulaştırılma süreci başlatılmış olup, tüm denizcilere ve yurttaşlara kapatılmıştır” denerek başlatılan imza kampanyasında şu ifadelere yer verildi:

Ünlü Türk denizcisi Sadun Boro'nun anısının yaşadığı ve yaşatıldığı, tüm doğa ve deniz severler için çok büyük öneme sahip, Kaptan Cousteau’nun “yeryüzündeki cennet” olarak nitelendirdiği Gökova’nın, Okluk Koyu-Değirmen Bükü ve çevresi (İngiliz Limanı diye de bilinir) için resmen kamulaştırılma süreci başlatılmış olup tüm denizcilere ve yurttaşlara kapatılmıştır.

"Yasaklı duruma sokuldu"

Turizme önemli katkı sağlayan Mavi Yolculuk tekneleri, tarım yapan çiftçi, gezginlere hizmet veren işletmeci ve denize giren sade vatandaş da bu kapsamda “yasaklı” duruma sokulmuştur!

Bizler, “tüm denizler ve kıyılar denizcilerin, mavi yolcuların, köylülerin, balıkçıların kısaca tüm yurttaşlarındır ve bu hak ellerinden alınmamalıdır!” diyoruz.

Bu haksız uygulama, ivedilikle sonlandırılsın diyoruz!