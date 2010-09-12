Chabrol hayata veda etti

T24 - Fransız Yeni Dalga hareketinin önemli isimlerinden film yönetmeni Claude Chabrol, 80 yaşında hayata veda etti.



Dünya sinemasının en önemli isimlerinden, Fransız yönetmen Claude Chabrol 80 yaşında, Paris'te yaşamını yitirdi.



Chabrol'ün vefatı Paris Belediye Başkan Yardımcısı Christoph Girard tarafından basına açıklandı.



Fransız Yeni Dalga akımının en önemli isimlerinden Chabrol, Jean Luc Godard, Eric Rohmer ve Jaques Rivette gibi diğer usta yönetmenlerle sinema tarihine damgasını vurdu.



İlk filmi 'Yakışıklı Serge'i 1958'de çeken Chabrol, bunu izleyen her yıl ortalama bir filme imza attı.



Chabrol'ün eserleri arasında Le Boucher, Une Affair de femmes, Madame Bovary, La Femme infidéle, Violette Noziere, Ceremonie ve Merci pour le chocolat gibi çok sayıda önemli fim yer alıyor.



Chabrol, 2009 Berlin Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülü almıştı.



Paris Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Başkanı Christophe Girard, Chabrol'un özgür, densiz, siyasi ve dağınık, ancak çok önemli bir Fransız sinemacı olduğunu söyledi.



